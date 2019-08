Ο Νορβηγός τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων» στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Κρίσταλ Πάλας στο «Ολντ Τράφορντ» για την 3η αγωνιστική της Premier League, κλήθηκε από κάποιον ρεπόρτερ να τοποθετηθεί επί των λεγομένων του Λουκάκου.

Ο νυν φορ της Ίντερ, είχε παραχωρήσει ραδιοφωνική συνέντευξη προτού ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, όμως οι δηλώσεις του ήρθαν στην επιφάνεια μερικές μέρες μετά την μετακίνησή του στο Μιλάνο.

Σε αυτή τη συνέντευξη εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά της διοίκησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ανέφερε πως εκείνος, ο Αλέξις και Πογκμπά είναι πάντοτε τα «μαύρα πρόβατα», κατηγόρησε ανθρώπους της ομάδας συμπεριλαμβάνοντας και τον Σόλσκιερ για διαρροές στον Τύπο και τόνισε πως: «Πως γίνεται με την εθνική ομάδα να παίζω καλά και με τη Γιουνάιτεντ όχι; Δεν διέψευδαν ποτέ τίποτα, δεν με ήθελαν, μας περνούσαν για βλάκες».

Ο Σόλσκιερ, στάθηκε στο γεγονός πως «νομίζω πως αυτή η συνέντευξη είχε δοθεί όταν ακόμα ήταν παίκτης της ομάδας μας, έτσι δεν είναι; Θα προτιμούσα λοιπόν να μη μιλήσω...» είπε, αλλά το ύφος του, μαρτυρούσε πως... θα είχε πολλά να πει και δεν θα ήταν καθόλου καλά για τον Λουκάκου.

If looks could kill...

Ole Gunnar Solskjaer gave a very brief response to Romelu Lukaku's latest comments #OptusSport #PL #MUNCRY pic.twitter.com/eRlqD3YJlA

— Optus Sport (@OptusSport) August 24, 2019