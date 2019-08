Ποτσετίνο: «Δεν είμαι... επιστήμονας να κάνω πειράματα» (vid)

Ο Αργεντινός τεχνικός των «σπιρουνιών» ρωτήθηκε έμμεσα αν θα ξεκουράσει παίκτες κόντρα στις «καρακάξες» λόγω της χαμηλότερης δυναμικής της ομάδας του Στιβ Μπρους από τη στιγμή που την αμέσως επόμενη αγωνιστική υπάρχει μεγάλο ντέρμπι με την Άρσεναλ...

«Δεν είμαι επιστήμονας, ούτε φυσικός για να κάνω πειράματα. Εγώ είμαι προπονητής ποδοσφαίρου. Η δουλειά μας είναι απλά να προπονούμε αθλητές που παίζουν ποδόσφαιρο και αυτό είναι όλο. Μη μας συγκρίνετε με γιατρούς και παιδιά που πηγαίνουν στα Πανεπιστήμια και διαβάζουν πολύ...».

Tottenham Hotspur manager Mauricio Pochettino was not happy with the suggestion of experimenting with his Spurs team against Newcastle ahead of playing versus Arsenal in the North London derby to come:

"I am not a scientist!"

[@HaytersTV]#THFC #COYSpic.twitter.com/mkDYYXd7TV

— Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) August 23, 2019