Ο άλλοτε σπουδαίος επιθετικός των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε στην εκπομπή «A League of their Own», στην οποία φυσικά δίνει το «παρών» με συνέπεια και ο Τζέιμι Ρέντναπ.

Εκεί, ο Φαν Πέρσι ήρθε... αντιμέτωπος με τον Ρόμες Ράνγκαναταν, γνωστό κωμικό και οπαδό της Άρσεναλ, ο οποίος μάλλον δεν ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος που έβλεπε τον Ολλανδό απέναντί του...

«Είσαι καθίκι φίλε... Ελπίζω να μείνει σε ολόκληρη την εκπομπή και να μη φύγει στο διάλειμμα για διαφημίσεις» είπε, κάνοντας τον Τζέιμς Κόρντεν να ξεκαρδιστεί και τον Φαν Πέρσι να γελάει, ίσως και λίγο αμήχανα για την προσβολή που είχε ακούσει...

Here’s @RomeshRanga speaking for every Arsenal fan after finding himself in the same room as Robin van Persie #AFC #RVPpic.twitter.com/JZfniUgNcR

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) August 22, 2019