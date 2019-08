Η Λίβερπουλ αποφάσισε να «δέσει» τον Άλεξ Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν με νέο συμβόλαιο. Έτσι, οι κόκκινοι ανακοίνωσαν και επίσημα ότι ο Άγγλος μέσος υπέγραψε νέα συμφωνία μέχρι το καλοκαίρι του 2023. Θυμίζουμε, ότι προέρχεται από πολύ σοβαρό τραυματισμό, που είχε υποστεί τον Απρίλιο του 2018.

@Alex_OxChambo has signed a new long-term deal with the Reds pic.twitter.com/xLw0AZlOJs

— Liverpool FC (@LFC) August 22, 2019