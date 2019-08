«Να τελειώνουμε με το Brexit, για να μην μας λένε πώς να παίζουμε ποδόσφαιρο» (vid)

Από φέτος οι κανονισμοί για το χέρι σε φάσεις που μία ομάδα σκοράρει έχουν αλλάξει. Έτσι, στην Premier League μόνο ακυρώθηκαν δύο γκολ στις δύο πρώτες αγωνιστικές, ένα για την Γουλβς και ένα για την Μάντσεστερ Σίτι, καθώς παίκτης της βρήκε την μπάλα με το χέρι πριν εκείνη καταλήξει στα δίχτυα.

Αυτό εξόργισε τον Ίαν Χόλογουεϊ, πρώην τεχνικό της ΚΠΡ και της Μπλάκπουλ (την είχε οδηγήσει στην Premier League πριν λίγα χρόνια), ο οποίος σε ζωντανή εκπομπή είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Αγγλία πρέπει να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί κανένας δεν μπορεί να πει στους Άγγλους πώς να παίζουν ποδόσφαιρο!

«Πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουν να μας λένε πώς θα πρέπει να παίζουμε το παιχνίδι μας. Θα πρέπει αυτό να σταματήσει. Πρέπει να τελειώνουμε με το Brexit, που όλοι ψηφίσαμε υπέρ, γιατί κανένας δεν πρέπει να μας λέει τι να κάνουμε με το παιχνίδι μας», ήταν το απίθανο σχόλιο του Χόλογουεϊ, το οποίο άφησε άφωνους πολλούς συμπατριώτες του.

clip of the year: re: VAR & Handball- Former Premier League manager, Ian Holloway, says he wants Brexit so the British wont have someone from EU “telling them how to do their own game” with regards to rules

COMICAL ON A MILLION LEVELS!!! pic.twitter.com/kAYl38i03Q

— Stu Holden (@stuholden) August 20, 2019