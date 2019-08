Ο Άγγλος κόουτς των «μπλε» συμμετείχε στο «κορόιδο», το πρωί της Τετάρτης στο πρόγραμμα που έκαναν οι «μπλε» στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και ήταν ο ένας εκ των δύο που βρέθηκαν μέσα στον κύκλο κυνηγώντας τη μπάλα και πιέζοντας για το λάθος.

Ο τρόπος του, η ένταση με την οποία έτρεχε πάνω - κάτω και το γεγονός πως κατάφερε να κλέψει τη μπάλα, μόνο καλό μπορεί να κάνει στους ποδοσφαιριστές του που βλέπουν τη θέλησή του και καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν κι εκείνοι...

When you’re closing in on 20, then the boss gets a foot in! pic.twitter.com/Ma0riXDHc7

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 21, 2019