Οι «κόκκινοι» προετοιμάζονται για το Σαββατιάτικο ντέρμπι με την Άρσεναλ στην 3η αγωνιστική της Premier League και δείχνουν να το διασκεδάζουν στο Μέλγουντ.

Σε μια από τις τελευταίες προπονήσεις, σε παιχνίδι σε μικρό χώρο, οι Ρόμπερτσον και Φαν Ντάικ τους έκαναν όλους απλά να τους... χαζεύουν με την γρήγορη εναλλαγή της μπάλας και το γκολ που πέτυχαν.

Ο Ολλανδός, πάντως, έδειξε πόσο ενθουσιάστηκε με τη στιγμή...

Messi and Iniesta at their peak or Andy Robertson and Virgil van Dijk?

pic.twitter.com/ZP24BdP1sw

— Mirror Football (@MirrorFootball) August 21, 2019