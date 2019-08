Ο τεχνικός της Μπέρνλι, πήρε ακόμα περισσότερες αφορμές για να μιλήσει για το ζήτημα έπειτα από την ήττα (2-1) της ομάδας του από την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς» και είχε να πει χαρακτηριστικά:

«Είναι σε κακή κατάσταση το άθλημα με παίκτες που πέφτουν κάτω ή που προσποιούνται τραυματισμούς... Σε ένα meeting της Premier League μας είπαν ότι το χειρότερο που μπορούν να υποστούν είναι κίτρινη κάρτα και τους είπα “δηλαδή μπορεί ο καθένας τουλάχιστον μια φορά σε κάθε ματς να κλέβει...”. Έχω έναν γιο που παίζει μπάλα και δεν μπορώ να υποκρίνομαι.

Με ρωτάει “τι γίνεται και πέφτουν όλοι κάτω;” και του απαντάω ότι είναι απαράδεκτο. Δεν έχει να κάνει με την Άρσεναλ, έχει να κάνει με το καλό του αθλήματος γιατί... πέφτει πολύ χαμηλά... Είμαι ο μόνος που μιλάωι γι' αυτό κάθε φορά»!

Sean Dyche with a must watch rant on diving:

"The game's in a really poor state for people diving, feigning injury, all sorts."

Is he right? pic.twitter.com/2KLlDs4gIt

