Λίνγκαρντ: Χάρισε αθλητικό εξοπλισμό σε ερασιτεχνική ομάδα του Μάντσεστερ (pics)

Ο Άγγλος εξτρέμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν ξεχνάει πως κι εκείνος κάποια εποχή απλά ονειρευόταν να παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο και έψαχνε τον τρόπο και τον δρόμο μέσα από τα τμήματα υποδομών με την ελπίδα να καταφέρει να περάσει στην... απέναντι πλευρά της όχθης.

Έτσι, βρέθηκε σε προπόνηση της Whalley Range που αγωνίζεται στα τοπικά του ποδοσφαίρου του Lancashire και του Cheshire και τους χάρισε δώρα με αθλητικό εξοπλισμό, φανέλες, φόρμες, τσάντες και αδιάβροχα για τις χειμωνιάτικες μέρες...

Good Luck For The New Season Boys! It Was A Pleasure @WRAFC1stTeam https://t.co/ReM8zK6J4B

— Jesse Lingard (@JesseLingard) August 15, 2019