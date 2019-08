Έξαλλος με τον Πογκμπά ο Νέβιλ: «Κλασσικός εγωιστής»! (vids)

Ο άλλοτε αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων» και νυν τηλεσχολιαστής του SkySports, αμέσως μετά το παιχνίδι στην εκπομπή Monday Night Football, ξέσπασε κατά του Γάλλου χαφ που ήθελε να πάρει το πέναλτι από τον Ράσφορντ και τελικά το έχασε, με τον Ρουί Πατρίσιο να το αποκρούει.

«Ήμουν έξαλλος εκείνη τη στιγμή με τον Πολ... Κλασσικός εγωιστής! Δεν μπορείς να παίρνεις το πέναλτι από εκείνον που του έχει ανατεθεί να τα εκτελεί. Δεν είναι... γύρισμα της μπουκάλας τα πέναλτι στη Γιουνάιτεντ» είπε ο Γκάρι Νέβιλ.

Gary Neville on Pogba's penalty miss...

" I was fuming with him, it's typical you... you're selfish" pic.twitter.com/FtIzNrQ7Qp

