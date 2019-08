Η απίθανη ενέργεια του Πούκι που τρέλανε το Νησί! (vid)

Ο Τέεμου Πούκι κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο και ήδη οι εξαιρετικές του εμφανίσεις του έχουν προκαλέσει πολλά σχόλια στο Νησί. Το χατ τρικ με τη Νιούκαστλ έδωσε την πρώτη νίκη, αλλά μια κίνησή του στο ματς έδειξε την τρομερή δουλειά που κάνει στον αγωνιστικό χώρο.

Things you love to see... #ncfc pic.twitter.com/86AFFKb0X4

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 19, 2019