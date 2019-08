Ο ποδοσφαιριστής των Addicks, με την ομάδα του πίσω στο σκορ με 2-1 και το ρολόι να δείχνει το 89ο λεπτό της αναμέτρησης, τα έβαλε με τα νεύρα των οπαδών της ομάδας του αλλά και του προπονητή του.

Δεν θα υπήρχε γυρισμός μετά από αυτό που είχε αποφασίσει να κάνει... Περπάτησε μέχρι τη μπάλα, έκανε ένα απλό πλασέ και μάλιστα κατάφερε να ψαρώσει τον αντίπαλο γκολκίπερ, σκοράροντας για το τελικό 2-2.

Στον πανηγυρισμό του, συνέχισε να είναι χαλαρός και να δείχνει στους απογοητευμένους ποδοσφαιριστές της Τσάρλτον να... καλμάρουν, όσο εκείνος!

