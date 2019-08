Ο Βραζιλιάνος αμυντικός φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Άρσεναλ, ξεκινώντας πλάι στον Σωκράτη Παπασταθόπουλο και μία από τις μεταβιβάσεις του έγινε viral καθώς χειρότερη δεν θα μπορούσε να είναι. Όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο η πάσα του ήταν στο... πουθενά!

David Luiz is one of the best passers in the League. What a pass! pic.twitter.com/wguhLiKvnE

— Football HQ (@FootbaII_HQ) August 17, 2019