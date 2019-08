Ο Γερμανός αστέρας των «κανονιέρηδων» δεν κατάφερε να τεθεί στη διάθεση του Ουνάι Έμερι, όπως το έκανε ο Κολάσινατς, με τους δυο τους να επιστρέφουν στη δράση έπειτα από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αναζητούσαν ασφάλεια και ηρεμία αφότου είχαν γίνει στόχοι εγκληματιών.

Ο κόουτς της Άρσεναλα ξεκαθάρισε πως η απουσία του Οζίλ έχει να κάνει με την ίωση που τον ταλαιπωρούσε από τα μισά της τρέχουσας εβδομάδας κι όχι για κάποιον άλλο λόγο, με τον παίκτη να βρίσκεται κανονικά πίσω από τον πάγκο και να παρακολουθεί την αναμέτρηση με τους clarets με πολιτικά.

