Φαν Πέρσι: «Η Άρσεναλ με βαρέθηκε, όπως... μια γυναίκα σε γάμο» (vid)

Σε μια τρομερή εξομολόγηση για όσα έλαβαν χώρα με τη μετακίνησή του από το Λονδίνο στο Μάντσεστερ, τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε από την Άρσεναλ και το «κλικ» που του έκαναν οι «κόκκινοι διάβολοι», με τους οποίους στέφθηκε Πρωταθλητής, ο Φαν Πέρσι είπε:

«Θα μπορούσε κανείς να το παρομοιάσει με έναν γάμο. Εγώ και η... σύζυγός μου, η Άρσεναλ, ήμασταν παντρεμένοι για 8 χρόνια. Κάποια στιγμή, η σύζυγός μου με βαρέθηκε... Αυτό συνέβη. Το αισθάνθηκα. Όταν δεν σου προσφέρει η Άρσεναλ νέο συμβόλαιο, τι κάνεις; Κοιτά τριγύρω, γιατί ήμουν ακόμα φιλόδοξος και ήθελα να πανηγυρίσω τίτλους. Μια από τις τρεις επιλογές που είχα ήταν πρόταση από το εξωτερικό, που χάθηκε σύντομα, μετά ήταν η Σίτι και μετά η Γιουνάιτεντ. Σε μια μεταγραφή, όπως και σε έναν γάμο, πολλά συμβαίνουν που δεν τα βλέπει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν τα βλέπει και δεν τα καταλαβαίνει. Πρέπει να κάνεις μια επιλογή βάσει των στόχων σου και να δεχθείς τις συνέπειες. Η Άρσεναλ για τους λόγους της ίσως με βαρέθηκε και κάπως έτσι δεν μου πρόσφερε νέο συμβόλαιο.

Είχαμε συζητήσεις με τον Βενγκέρ, με τους συμπαίκτες μου, ήταν μια μεγάλη διαδικασία μέχρι να φύγω... Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας διαφωνήσαμε σε αρκετά θέματα, όπως συμβαίνει και στους γάμους... Μου γεννήθηκε το αίσθημα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να διορθωθεί αυτό κι έτσι κοίταξα τις επιλογές μου πηγαίνοντας προς την έξοδο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Σερ Άλεξ μου προκάλεσαν τα καλύτερα συναισθήματα. Ήταν πρόκληση. Κοιτάς την ομάδα, τον προπονητή, που θα ζήσει η οικογένεια, τα παιδιά που θα πάνε σχολείο... Έκανα την απόφασή μου και τη στήριξα. Το απόλαυσα. Είμαι περήφανος και για την Άρσεναλ και για τη Γιουνάιτεντ. Δεν κρατάω κακία στην Άρσεναλ. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει ακόμα ... αγάπη για την πρώην σύζυγο. Είμαι ευγνώμων και για τις ευκαιρίες που πήρα από τον Αρσέν Βενγκέρ...».

