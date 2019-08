Ο Ποτσετίνο πήγε να πνιγεί ακούγοντας τα προγνωστικά του Μουρίνιο για τον τίτλο! (vid)

Ο Αργεντινός κόουτς των «σπιρουνιών» γέλασε όταν άκουσε πως εκτός από τη δική του ομάδα, τη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Σίτι ο Μουρίνιο έβαλε και τον... πάγκο των «πολιτών» στην εξίσωση για τη μάχη της κορυφής, λέγοντας:

«Τον αγαπώ τον Μουρίνιο. Είναι πανέξυπνος, ξέρει να σαρκάζεται και είναι στοιχεία που τον κάνουν τον καλύτερο προπονητή. Είμαστε ευγνώμονες προς εκείνον που θεωρεί την Τότεναμ διεκδικήτρια του τίτλου ένας τέτοιος προπονητής. Έχουμε πίστη στις ικανότητές μας, αλλά αυτό το κοπλιμέντο μας κάνει να πιστεύουμε ακόμα πολύ στους εαυτούς μας».

Pochettino reacts to Jose Mourinho saying Spurs could win the league

"I love Mourinho" pic.twitter.com/C63CxCGe7U

— Football Daily (@footballdaily) August 16, 2019