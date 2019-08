Ο Άμπραχαμ, είδε τον Αντριάν ν' αποκρούει με τα πόδια το 5ο και καθοριστικό πέναλτι των «μπλε» στον τελικό του Super Cup και αυτό αποτέλεσε αφορμή για ρατσιστές μέσω social media ώστε να του επιτεθούν φραστικά.

Ο Λίνγκαρντ έγραψε στο Instagram «ψηλά το κεφάλι Τάμι, μείνε δυνατός και περήφανος», ο Μάρκος Ράσφορντ θέλησε να του πει ότι «όλοι μας έχουμε δει να μας πιάνουν πέναλτι, θα έπρεπε να πανηγυρίζουμε και να γιορτάζουμε την ανάδειξη των ταλέντων της Αγγλίας, όχι να συμβαίνει αυτό...» με υπόνοια για τα εμετικά μηνύματα που δέχεται ο παίκτης της Τσέλσι, ο Ριάν Μπρούστερ από πλευράς Λίβερπουλ του έγραψε «μείνε δυνατός, οι haters απλά θα συνεχίσουν...».

Keep your head held high @tammyabraham we’ve all had them saved, that’s football We should be celebrating young English talent not this... https://t.co/Vk0bbC02wr

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) August 15, 2019