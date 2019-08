Ο Γάλλος χαφ που δεν ξέφυγε από τα σενάρια της μεταγραφολογίας μέσα στο καλοκαίρι, παρέμεινε στο ρόστερ των «κόκκινων διαβόλων» όπως ακριβώς το ήθελε ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και από την πρώτη στιγμή δίνει τις απαντήσεις του.

Δυο ασίστ και θετικότατη εικόνα στο ντέρμπι με την Τσέλσι την 1η αγωνιστική της Premier League.

Πως, μετά, να μην του χαριστεί ο Νορβηγός προπονητής σε όσα τον έβλεπε να κάνει στην πρωινή προπόνηση της Τετάρτης...

Paul Pogba in training today. He looks like he is loving life right now pic.twitter.com/vkVa1kNn2R

— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) August 14, 2019