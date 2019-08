Τα «παγώνια» προκρίθηκαν στο δεύτερο γύρο του Carabao Cup μετά το 3-0 επί των νεοφώτιστων στη LeagueTwo που ανήκουν στην Τάξη του '92 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Κασίγια συμμετείχε σε ένα από τα πιο περίεργα και αστεία στιγμιότυπα της βραδιάς.

Άκουσε τις φωνές από τους οπαδούς πίσω από την εστία του και επέστρεψε ένα κομμάτι πίτας στον κάτοχό του, με αποτέλεσμα να αποθεωθεί!

#LUFC keeper Kiko Casilla handing a pie back to a fan at Salford last night

[ @igrattan] pic.twitter.com/siC0SOMhim

