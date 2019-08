Τζέραρντ: «Σαν να διαλέγω Καρντάσιαν το να νικήσω Έβερτον ή Γιουνάιτεντ» (vid)

Ο Stevie G έδειξε με τον δικό του τρόπο πως... απεχθάνεται τόσο τα «ζαχαρωτά», έχοντας μεγαλώσει με τα μεγάλα ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, όσο φυσικά και τους «κόκκινους διαβόλους» λαμβάνοντας μέρος στην πιο ιστορική αντιπαλότητα του αγγλικού ποδοσφαίρου όσα χρόνια υπηρέτησε τη Λίβερπουλ...

«Είναι σαν να με βάζεις να διαλέξω μια από τις Καρντάσιαν...» αποκρίθηκε ο Τζέραρντ που αν και δυσκολεύθηκε, παραδέχθηκε πως απεχθάνεται τις δύο μεγάλες αντιπάλους των «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ!

Δείτε το βίντεο:

"Beating Everton or Man Utd?"

Gerrard: “That’s like picking a Kardashian, that. It’s tough! I can’t!”

He hates both of them! pic.twitter.com/kjaOO3K709

— Football HQ (@FootbaII_HQ) August 14, 2019