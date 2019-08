Λίβερπουλ - Τσέλσι: Μεγαλείο, επαιξαν με τα παιδιά που δεν έχουν κάτω άκρα (vid)

Στην τελευταία τους προπόνηση πριν από το αποψινό παιχνίδι για το Super Cup Ευρώπης στην Κωνσταντινούπολη, οι παίκτες των «κόκκινων» και των «μπλε» υποδέχθηκαν τα παιδιά που ναι μεν τους λείπουν τα κάτω άκρα, αλλά εκπέμπουν απίστευτη αισιοδοξία για ζωή...

Οι ποδοσφαιριστές των δύο αγγλικών συλλόγων πήραν τεράστια δύναμη από αυτά τα παιδιά που παρά τα προβλήματά τους, έδειξαν ότι δεν σκέφτονται την ιδιαιτερότητά τους και απολαμβάνουν πάντοτε ένα παιχνίδι με μπάλα...

Δείτε τα πανέμορφα βίντεο:

The Blues were joined by youngsters from the Turkish Sports Federation for the Physically Disabled at training today. #SuperCup pic.twitter.com/dYtrq4hk6Y

