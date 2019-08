Στο παιχνίδι της Άρσεναλ με τη Νιούκαστλ στο St. James' Park, ο Τζο Γουίλοκ δικαίωσε στο 100% τον Ισπανό προπονητή των «κανονιέρηδων» για τη χρησιμοποίησή του.

Ο Έμερι δήλωσε μετά το 1-0 απέναντι στις «καρακάξες» πως ο νεαρός μέσος έπαιξε γιατί το άξιζε και ο 19χρονος άσος το έδειξε σε όλο τον κόσμο με το πείσμα που έβγαλε σε φάση με τον Σέλβεϊ, γυρίζοντας ταχύτατα για να ξαναπάρει τη μπάλα!

Στην άκρη του πάγκου, ο κόουτς της Άρσεναλ το πανηγύρισε πιο έξαλλα κι από γκολ...

Think you can just shrug Joe Willock off the ball? Think again.

@Joewillock pic.twitter.com/t7jCzsDzys

— Arsenal (@Arsenal) August 12, 2019