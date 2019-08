Ο μικρός Μπόμπι, από την ηλικία των 2 ετών δίνει τη μάχη του με τον καρκίνο έχοντας όγκο στον εγκέφαλο...

Στο Σαββατιάτικο ματς στο St. Andrew's, απέναντι στη Μπρίστολ Σίτι, ο πιτσιρικάς αποθεώθηκε από τους οπαδούς, με όλο το γήπεδο στο πόδι! Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι οπαδοί θέλησαν να τον χαιρετήσουν από κοντά και του έδωσαν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη, δείχνοντας πως μπροστά σε τέτοια θέματα, το ποδόσφαιρο είναι απλά ένα άθλημα και τίποτα περισσότερο...

Birmingham City fan Bobby has been battling a brain tumour since the age of 2

Bristol City fans gave him an unprompted standing ovation at halftime Saturday. pic.twitter.com/vcw0OzQGD5

— Football Chants (@FootyFansChants) August 12, 2019