Ο Ουαλός άσος, στην παρθενική του εμφάνιση στην Premier League ολοκλήρωσε τον θρίαμβο των «κόκκινων διαβόλων» απέναντι στους «μπλε» πετυχαίνοντας το τέταρτο και τελευταίο γκολ της επιβλητικής νίκης στην πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος.

Αφιέρωσε το γκολ στον εκλιπόντα πατέρα του που «έφυγε» λίγες μέρες προτού εκείνος υπογράψει συμβόλαιο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Ντάνιελ Τζέιμς συγκινείται σε κάθε αναφορά για την οικογένειά του.

Φορτισμένος και απ' όσα είχε ζήσει στο γήπεδο στα λεπτά που αγωνίστηκε στο ντέρμπι με την Τσέλσι, ο 21χρονος Ουαλός άρχισε να συγκινείται όταν είπε στην κάμερα: «Είναι περήφανοι οι φίλοι και η οικογένειά μου... Προσπαθούσα να τους δω αλλά δεν ήταν δυνατό ανάμεσα σε τόσο κόσμο... Και για εκείνους και για εμένα είναι τόσο σημαντικό, όπως ξαναείπα, δεν γινόταν να υπάρξει ούτε σαν σενάριο... Για εμένα είναι τιμή που βρίσκομαι σε αυτό τον σύλλογο και που έπαιξα στο ματς».

An emotional @Daniel_James_97 talks about making his family proud on his Manchester United debut @ManUtd pic.twitter.com/g2croQHS7D

