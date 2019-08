Ο Άαρον Γουάν – Μπισάκα κόστισε 50 εκατομμύρια λίρες και ο Χάρι Μαγκουάιρ έγινε ο ακριβότερος αμυντικός στον κόσμο με τα 85 εκατ.λίρες που διέθεσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτησή του.

Οι δυο τους ήταν εκ των διακριθέντων των «κόκκινων διαβόλων» στο εμφατικό 4-0 επί της Τσέλσι το μεσημέρι της Κυριακής.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές τους:

Harry Maguire x Chelsea MOTM on his Debut #MUNCHE Great start @HarryMaguire93 pic.twitter.com/h3C8kIecY6

Aaron Wan-Bissaka debut highlights against Chelsea in the Premier League. #mufc

pic.twitter.com/LJEOBZUEVc

— Aidan Walsh (@AidanWalshMUFC) August 11, 2019