Βαϊνάλντουμ: «Τώρα είναι ώρα ν' αγγίξουμε το This is Anfield»! (pic)

Ο Κλοπ, με εξαίρεση τον Τζόρνταν Χέντερσον που είναι αρχηγός και έχει καταφέρει να πανηγυρίσει ένα Λιγκ Καπ με την κόκκινη φανέλα, δεν επέτρεπε σε κανέναν ν' ακουμπήσει την ταμπέλα στην πόρτα που οδηγεί από τον διάδρομο των αποδυτηρίων στον αγωνιστικό χώρο του «Άνφιλντ».

Πίσω στο 2016, τους είχε καταστήσει σαφές πως αν δεν φέρουν επιτυχίες στο κλαμπ και δεν κατακτήσουν τίτλους, δεν θα έχουν το δικαίωμα που απολάμβαναν θρύλοι του παρελθόντος για την ομάδα.

Μετά την κατάκτηση του Champions League, οι παίκτες της Λίβερπουλ ακουμπάνε πλέον την ταμπέλα του «This is Anfield», με τον Βαϊνάλντουμ να βάζει τη φωτογραφία του στα social media και να γράφει: «Ο κόουτς δεν μας άφηνε να το ακουμπήσουμε μέχρι να πάρουμε ένα τρόπαιο. Τώρα, είναι η ώρα μας».

Boss wouldn’t let us touch the sign until we won a trophy… now is the time. #ThisIsAnfield pic.twitter.com/JxNIKmy1oG

— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) August 11, 2019