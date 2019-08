Ντάνιελ Τζέιμς: Με τη βοήθεια του πατέρα του από ψηλά... (vids)

Ο Τζέιμς, έχοντας και την έγκριση του Ράιαν Γκιγκς (τον έχει δουλέψει στην εθνική Ουαλίας) άφησε τη Σουόνσι και μετακόμισε στο Μάντσεστερ, στα 21 του χρόνια.

Έκανε το βήμα από τους «κύκνους» και την Championship στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το κορυφαίο επίπεδο του αγγλικού ποδοσφαίρου και μέσα στην ευτυχία που βίωνε, κάτι του έλειπε. Ο πατέρας του. Τρεις εβδομάδες προτού υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «κόκκινους διαβόλους» και ολοκληρώσει την ονειρική μεταγραφή του, ο Ντάνιελ Τζέιμς θρήνησε τον χαμό του ανθρώπου που τον μεγάλωσε και που ήταν ο καλύτερός του φίλος.

Από τότε, έβαλε σκοπό να τον κάνει περήφανο και μέρα με τη μέρα το καταφέρνει όλο και περισσότερο. Και μια ανώτερη δύναμη, από ψηλά, τον στήριξε, τον βοήθησε και ... έστειλε τη μπάλα να κοντράρει και να καταλήξει στα δίχτυα στο 81ο λεπτό του Κυριακάτικου αγώνα στο «Ολντ Τράφορντ».

Daniel James dedicated his first @ManUtd goal to his father, who passed away three weeks before James became a Red Devil. #MUNCHE #PremierLeague #OptusSport pic.twitter.com/Ep0M939Vgf — Optus Sport (@OptusSport) August 12, 2019

Ο Νορβηγός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον σήκωσε από τον πάγκο, του είπε να κάνει ζέσταμα, τον φώναξε να βγάλει τη φόρμα του για να ετοιμαστεί να μπει στο ματς και με το σκορ ήδη στο 3-0, του είπε «απόλαυσέ το μικρέ...». Αυτή ήταν η συμβουλή του κόουτς, όπως ανέφερε ο Τζέιμς λίγο μετά το παιχνίδι μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου και τονίζοντας πόσο περήφανη ελπίζει να έκανε την οικογένειά του με το ντεμπούτο και το γκολ του.

Αυτό το γκολ, λοιπόν, είχε... ευλογία. Ο πατέρας του φροντίζει να τον παρακολουθεί από ψηλά και να τον κάνει να μην αισθάνεται μόνος. Και ο μικρός, όταν σκόραρε, έτρεξε, έβγαλε ένταση, πάθος, τρέλα... Δεν είχε ξαναζήσει κάτι τόσο μεγάλο. Πρώτη εμφάνιση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, γκολ, το «Ολντ Τράφορντ» να τρελαίνεται για εκείνον και τους συμπαίκτες του να τρέχουν όλοι πάνω του να τον αγκαλιάσουν και να του δείξουν πόσο χαίρονται για εκείνον. Μάλιστα, ο ΜακΤόμινεϊ τον σήκωσε ψηλά και όλοι ήθελαν να σηκώσουν το κεφάλι του και να του πουν να απολαύσει την τρομερή στιγμή. «Αυτό είναι φίλε μου! Ο γέρος σου θα είναι περήφανος...» έγραψε ο Σκωτσέζος μέσος στο Instagram βάζοντας φωτογραφία με τον πανηγυρισμό τους. Ο Τζέιμς, έσκυβε συνεχώς, ίσως για να κρύψει και τη συγκίνησή του ή κάποια δάκρυα που γέμισαν τα μάτια του και ήθελε να μην τ' αφήσει να κυλήσουν στο πρόσωπό του...

Look at how much this meant to Daniel James and all of the players with him pic.twitter.com/CWm5YIx1XB — Han. (@Han_D94) August 11, 2019

Daniel James goal with the Titanic music is the best thing you'll watch today! pic.twitter.com/bQDItcdKkE — Football HQ (@FootbaII_HQ) August 11, 2019

Καθώς επέστρεφε προς τη σέντρα για να ξεκινήσει πάλι το ματς, έχοντας διαμορφωθεί το τελικό 4-0, σήκωσε ψηλά τα χέρια και αφιέρωσε το γκολ στον πατέρα του. Εκείνον που έλειπε από κοντά του όταν υπέγραψε το συμβόλαιό του με το κλαμπ του Μάντσεστερ. Εκείνον που του έλειπε στην Ημέρα του Πατέρα, με τον νεαρό εξτρέμ να δημοσιεύει μια φωτογραφία τους στα social media και να γράφει πόσο θα τον ήθελε δίπλα του. Εκείνον στον οποίο έστειλε ένα μήνυμα και του είπε «τα καταφέραμε μπαμπά...» όταν άρχισε ν' αντιλαμβάνεται πως όντως ανήκει σε έναν τεράστιο σύλλογο όπως είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ...

Και όλα αυτά, έναν χρόνο αφότου έφτασε πολύ κοντά στον δανεισμό του στη Γιόβιλ, με τον πρώην προπονητή της Σουόνσι, Γκρέιαμ Πότερ, να έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο παραχώρησής του για να παίξει περισσότερο στη LeagueTwo και να ωριμάσει ποδοσφαιρικά. Ο Ντάνιελ Τζέιμς, ήταν πολύ πιο έτοιμος απ' όσο πίστευε ο νυν τεχνικός της Μπράιτον, το απέδειξε κατά τη διάρκεια της περασμένης αγωνιστικής περιόδου στην Championship, τον πρόσεξε πολύ και ο Ράιαν Γκιγκς και ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ πήρε την απόφαση να τον κάνει κομμάτι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Γιατί ταιριάζει σε αυτά που πρεσβεύει η ομάδα.

Ο χαρακτήρας του νεαρού εξτρέμ είναι τέτοιος που σπανίζει και εξ αρχής φαίνεται ότι «κόλλησε» με το DNA του κλαμπ. Και αυτός ο πρώτος καιρός του μεγαλύτερου – μέχρι το επόμενο – κεφαλαίου της καριέρας του, είναι ονειρεμένοι. Πόνεσε, μαύρισε η ζωή του για λίγο καιρό, η απώλεια του πατέρα του ακόμα τον πονάει πολύ, όμως ο μικρός δείχνει σθένος και παίρνει δύναμη κάθε φορά που κοιτάζει τον ουρανό. Γιατί ξέρει, ότι δυο μάτια από εκεί, είναι μονίμως στραμμένα πάνω του κι ένα χαμόγελο τα συνοδεύει...