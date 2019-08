Ο Ισπανός χαφ που μετακινήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης στους «κανονιέρηδες» με τη μορφή δανεισμού, πήρε το βάπτισμα του πυρός στην Premier League παίζοντας στα τελευταία 25 λεπτά της αναμέτρησης με τις «καρακάξες», το μεσημέρι της Κυριακής.

Λίγο νωρίτερα, βλέποντας τον Ομπαμεγιάνγκ να πετυχαίνει το καθοριστικό γκολ, άφησε το ζέσταμα και έτρεξε στον Γκαμπονέζο μαζί με όλους τους συμπαίκτες του, ωστόσο, το πάθος των υπόλοιπων και η απροσεξία, απέφεραν στον Θεμπάγιος χτύπημα στο πρόσωπο!

Θα το συνηθίσει και θα πηγαίνει πιο... έξαλλα και προετοιμασμένος ο 23χρονος μέσος...

That's the first and the last time Ceballos will celebrate an Arsenal goal pic.twitter.com/kTZMkRe8LF

— Football HQ (@FootbaII_HQ) August 11, 2019