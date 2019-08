Ο Σαλάχ λατρεύεται στο Λίβερπουλ και κυρίως στα μάτια των μικρών παιδιών είναι κάτι παραπάνω από ποδοσφαιρικός ήρωας...

Ένας πιτσιρικάς που είναι τρελαμένος μαζί του, τον αντιλήφθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του κι άρχισε να τρέχει για να τον χαιρετήσει και να κερδίσει την προσοχή. Ο μικρός, ήταν παντελώς απρόσεκτος και... έπεσε πάνω σε κολόνα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τη μύτη του και να ματώσει!

Αμέσως ο Σαλάχ σταμάτησε το αυτοκίνητο και ενδιαφέρθηκε για τον μικρό, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του κέρδισαν από μια αγκαλιά και μια φωτογραφία με τον «Φαραώ».

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9

— Joe Cooper (@joecooper93) August 10, 2019