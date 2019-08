Ο Πορτογάλος προπονητής, αν και πριν από λίγες μέρες δήλωνε σε τηλεοπτική του συνέντευξη πως δεν μπορούσε να χαρεί ούτε το καλοκαίρι του με ξεγνοιασιά δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα καθώς του έλειπε το ποδόσφαιρο και η καθημερινότητα του προπονητή, βρήκε τελικά δουλειά. Όχι, όμως, αυτή που θα ήθελε ιδανικά...

Το SkySports με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στην Premier League τον ανακοίνωσε προσθέτοντας και τις δικές του τρομερές αναλύσεις και απόψεις στο ήδη υπάρχον τιμ των σπουδαίων ποδοσφαιρανθρώπων...

NEW SEASON, NEW SIGNING

Three-time Premier League winner Jose Mourinho will join the Sky Sports team as part of its biggest ever season of football. pic.twitter.com/0XuJgwe0TT

— Sky Sports (@SkySports) August 10, 2019