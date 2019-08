Λίβερπουλ: Έκανε... εξυπνάδα με το τείχος κόντρα στον κανονισμό! (pic)

Οι «κόκκινοι», σε στημένη φάση που κέρδισαν στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης της Παρασκευής με τη Νόριτς, είδαν το τείχος των «καναρινιών» ν' απαρτίζεται από έξι άτομα και προφανώς δεν μπορούσαν να μπουν ανάμεσά τους.

Αναγκαστικά, λόγω του νέου κανονισμού, το μόνο που μπορούσαν να κάνουν, ήταν να βρίσκονται ένα μέτρο μακριά από το τείχος.

Ο κανονισμός, δεν λέει τίποτα πουθενά για... νέο τείχος, μπροστά από αυτό που αμύνεται. Έτσι, η Λίβερπουλ σκέφτηκε να το κάνει για να δει τι μπορεί να βγει!

Πρωτότυπο, αν μη τι άλλο...

Explanation

New Rules: If the human wall is made up of three or more players for the defending team, the players of the attacking team must stay at least one meter away. Liverpool used a new way to influence the wall with Norwich.... pic.twitter.com/K7ygVLH1AR

— EPLWORLD.COM ENGLISH (@EPLWorldUK) August 9, 2019