Ο διεθνής χαφ έχει ήδη μετρήσει τρεις αγωνιστικές περιόδου με τη φανέλα των «πολιτών», έχει 17 γκολ σε 114 συμμετοχές, έχει άψογη συνεργασία με τον Πεπ Γκουαρδιόλα και θα παραμείνει πλέον στη Μάντσεστερ Σίτι μέχρι και το 2023.

Η συμφωνία με τον σύλλογο είχε γίνει γνωστή εδώ και λίγες μέρες και το πρωί της Παρασκευής ήρθε η επισημοποίηση της ανανέωσης του συμβολαίου που δεσμεύει τις δύο πλευρές, οι οποίες θα συνεχίσουν μαζί για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

There's an important announcement to make #CmonCity #2023 @ManCity pic.twitter.com/ISKDJP3va9

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) August 9, 2019