Premier League 2019-2020: Η μαγεία επιστρέφει!

Η Λίβερπουλ, ούσα πλέον Πρωταθλήτρια Ευρώπης αλλά έχοντας τερματίσει στη 2η θέση στην κορυφαία σεζόν της ιστορίας της επί αγγλικού εδάφους, ανοίγει το χορό της Premier League για την ποδοσφαιρική χρονιά 2019-2020, φιλοξενώντας την Νόριτς στο «Άνφιλντ».

Στο λιμάνι, λοιπόν, γίνεται η πρώτη σέντρα του κορυφαίου πρωταθλήματος, τα δεδομένα του οποίου αναλύει το gazzetta.gr για να μην μπορεί να πιαστεί κανείς αδιάβαστος!

Οι στόχοι και των 20 ομάδων, οι κινήσεις τους στο μεταγραφικό παζάρι, οι οιωνοί με τους οποίους ξεκινούν τον «Μαραθώνιο» των 38 αγωνιστικών νωρίτερα απ' όλα τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

Η μάχη του τίτλου

Πέρυσι τέτοιο καιρό, όλοι έλεγαν πως είναι αδύνατο να φτάσει ξανά το πρωτάθλημα στα επίπεδα που το πήγε η Μάντσεστερ Σίτι τον Μάιο του 2018, με τους 100 πόντους που είχε συγκεντρώσει στην απίστευτη πορεία της μέχρι την κορυφή. Μέχρι τον Μάιο του 2019, παρακολουθήσαμε μια μάχη μέχρις εσχάτων με τη Λίβερπουλ μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, με τους «πολίτες» να βάζουν στόχο από Φλεβάρη μήνα να πάρουν μόνο νίκες και να το καταφέρνουν! Φέτος; Οι δυο τους φαντάζουν ξανά πολύ πιο μπροστά από οποιαδήποτε άλλη ομάδα για τη διεκδίκηση της κορυφής. Και ποιος ξέρει αν θα έχουμε νέο θρίλερ; Το παιχνίδι για το Community Shield την περασμένη Κυριακή, αν μη τι άλλο, έδειξε πως αν υπάρχει όντως κάποια ομάδα που μπορεί να πάει κόντρα στους κυρίαρχους της Αγγλίας αυτή τη στιγμή, είναι οι «κόκκινοι» του Γιούργκεν Κλοπ.

Οι «πολίτες» φρόντισαν να πάρουν τον Ρόδρι από την Ατλέτικο και τον Ζοάο Κανσέλο για την άμυνα, η Λίβερπουλ απέκτησε τους Φαν ντεν Μπεργκ για την άμυνα, τον 16χρονο Χάρβεϊ Έλιοτ από τη Φούλαμ, τον Ανριάν για back-up του Άλισον και στηρίζεται σε... εσωτερικές μεταγραφές, όπως αυτές των Λαλάνα, Τσάμπερλεϊν, Κεϊτά και Γκόμες... Δύσκολα θα μπει κάποιος ανάμεσα στις δύο, οι οποίες ίσως ξεκινούν με πολύ διαφορετικά δεδομένα τη νέα σεζόν. Ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ προέρχεται από δυο σερί παρουσίες σε τελικούς Champions League και μια κατάκτηση, η Σίτι έχει κάνει το 5 στα 5 στα εγχώρια και έχει ... φαγούρα για το ευρωπαϊκό. Είπατε κάτι για προτεραιότητες;

Ο Λάμπαρντ, οι μεταγραφές της Τότεναμ, τα... κόλπα της Άρσεναλ και ο δρόμος του Σόλσκιερ

Το ενδιαφέρον κάτω από τις δύο που θα μονομαχήσουν για τον τίτλο, συγκεντρώνεται σε Τσέλσι, Τότεναμ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και λιγότερο στην Άρσεναλ... Στους «μπλε» του Λονδίνου, ο Φρανκ Λάμπαρντ ζει τ' όνειρό του αναλαμβάνοντας την αγαπημένη του ομάδα έπειτα από μόλις μια χρονιά επαγγελματικής καριέρας στην προπονητική, έχοντας πετύχει απόλυτα στον πάγκο της Ντέρμπι Κάουντι. Χωρίς μεταγραφές πέραν του Κρίστιαν Πούλισιτς, της αγοράς του Κόβασιτς από τη Ρεάλ (ήταν πέρυσι δανεικός και επιτρεπόταν το deal) αλλά με τις επιστροφές των Μέισον Μάουντ, Τάμι Έιμπραχαμ, Μιτσί Μπατσουαγί και την παραμονή των Λόφτους – Τσικ και Χάντσον – Οντόι, ο «Φράνκι» θέλει να παρουσιάσει μια πολύ φρέσκια σε ιδέες και πόδια ομάδα... Απέναντί του, έχοντας μάλιστα κλείσει ραντεβού για την πρώτη αγωνιστική της φετινής Premier League την Κυριακή στο «Ολντ Τράφορντ», ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Περίεργο καλοκαίρι για τους «κόκκινους διαβόλους» που κινήθηκαν στο μεταγραφικό παζάρι βάσει των σημαντικών αναγκών τους, αποκτώντας τους Ντάνιελ Τζέιμς (το παλικαράκι αξίζει να το προσέξει ο κόσμος), Άαρον Γουάν – Μπισάκα που έχει κάνει ήδη ντόρο με τις ικανότητές του και φυσικά, η Γιουνάιτεντ έκανε και την ακριβότερη μεταγραφή αμυντικού παγκοσμίως με τα 80 εκατομμύρια λίρες για τον Χάρι Μαγκουάιρ. Ντιμπάλα και Έρικσεν... έριξαν άκυρο, γενικότερα η ομάδα αντιμετώπισε πρόβλημα στην προσπάθεια να πείσει παίκτες να παίξουν για το κλαμπ και ο «Όλε» θα έχει πλέον την απόλυτη ευθύνη, στην πρώτη του φουλ σεζόν στην άκρη του πάγκου, έχοντας αναλάβει στα μισά της περασμένης αγωνιστικής περιόδου το «τιμόνι», αντικαθιστώντας τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Στην Τότεναμ, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο... πετάει απ' τη χαρά του. Έπειτα από έναν χρόνο έκανε μεταγραφές για να βελτιώσει το ρόστερ της ομάδας του, έχοντας μείνει το καλοκαίρι του 2018 και τον Ιανουάριο του 2019 δίχως νέα πρόσωπα! Με την ομάδα να έχει πλέον και το δικό της γήπεδο – κι ας άργησε αρκετούς μήνες ανοίγοντας προς το φινάλε της περασμένης σεζόν κι όχι από τον Σεπτέμβρη όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί – όλα μοιάζουν πολύ θετικά για τα «σπιρούνια». Ο Ποτσετίνο παρέμεινε γιατί αισθάνεται δυνατός για να συνεχίσει να διεκδικεί τίτλους μετατρέποντας σε κίνητρο τον πόνο από την ήττα στον τελικό του Champions League, αφού, σε διαφορετική περίπτωση κατά πάσα πιθανότητα θα είχε αποχωρήσει. Όλα μοιάζουν απόλυτα θετικα για να ξεκινήσει η σεζόν 2019-2020 και η μεταγραφική περίοδος τελείωσε με πλατιά χαμόγελα, αφού αποκτήθηκαν και οι Λο Σέλσο και Ράιαν Σεσενιόν, με τον Τανγκί Ντομπελέ να έχει γίνει νωρίτερα η μεταγραφή – ρεκόρ του συλλόγου.

Η Άρσεναλ του Ουνάι Έμερι και φυσικά του Σωκράτη Παπασταθόπουλου, έπαιξε ένα τρομερό παιχνίδι με το μπάτζετ, για να πιστέψουν οι αντίπαλοί της πως δεν θα έκανε τίποτα σημαντικό το φετινό καλοκαίρι, έχοντας αποφασίσει να ρισκάρει και με την κριτική των οπαδών της. Παρ' όλα αυτά, το φινάλε της θερινής διορίας βρίσκει τους «κανονιέρηδες», τουλάχιστον στη θεωρία, ένα επίπεδο πιο πάνω! Έκανε ιστορική μεταγραφή με τα 80 εκατομμύρια για τον Νικολάς Πεπέ που μπορεί να συνεργαστεί άψογα με τους Λακαζέτ και Ομπαμεγιάνγκ και οι τρεις τους έχουν ήδη «κολλήσει» και μάθει τον νέο τους πανηγυρισμό, αποκτήθηκε ο Γουίλιαμ Σαλιμπά για την άμυνα (θα παραμείνει άλλη μια σεζόν δανεικός στη Σεντ - Ετιέν), ο Ντάνι Θεμπάγιος για τα χαφ από τη στιγμή που έφυγε ως ελεύθερος ο Άαρον Ράμσεϊ αφήνοντας τεράστιο κενό, ενώ υπάρχει ο νεαρός Ιταλός, Γκάμπριελ Μαρτινέλι που εντυπωσίασε στην προετοιμασία. Αποχώρησε με πολύ άσχημο τρόπο ο Κοσιελνί έχοντας αρνηθεί να πάει στην προετοιμασία στις ΗΠΑ για ν' ασκήσει πίεση και εν τέλει πωλήθηκε για 5 εκατομμύρια στη Μπορντό... Για να καλυφθεί το κενό του πρώην αρχηγού, έγινε «μπαμ», με την απόκτηση του Νταβίντ Λουίζ μόλις για 8 εκατομμύρια λίρες, ενώ, εξαιρετική κρίνεται από την πρώτη στιγμή η κίνηση για τον Τίρνεϊ, που έκανε ρεκόρ μεταγραφής Σκωτσέζου έναντι 25 εκατομμυρίων από τη Σέλτικ! Αν και μόλις 22 ετών, ο νεαρός μπακ έχει σημαντικές εμπειρίες από το Celtic Park, είναι διεθνής και γεμάτος όρεξη...

H 10άδα, η νέα κόντρα Γουλβς – Γουότφορντ και οι τρομερές μεταγραφές της Έβερτον

Η αλήθεια είναι πως με τα υπάρχοντα δεδομένα, δύσκολα μπορεί να βρει κανείς τρόπο να διαφοροποιηθούν οι ομάδες που βρέθηκαν και την περασμένη αγωνιστική περίοδο εντός 10άδας. Η σειρά τους μπορεί ν' αλλάξει από την περσινή βαθμολογία, όμως, δεν μπορούν τόσο εύκολα να υπάρχουν νέες παρουσίες στις θέσεις 7-10... Η Γουλβς βρίσκεται ξανά στην Ευρώπη έπειτα από τέσσερις δεκαετίες, εξαργυρώνοντας την τρομερή περασμένη σεζόν, τα μεγάλα αποτελέσματα κόντρα στο Big-6 και φυσικά την ήττα της Γουότφορντ στον τελικό του Κυπέλλου από τη Μάντσεστερ Σίτι. Έκανε καλές προσθήκες, κυρίως με τον Πάτρικ Κουτρόνε για την επίθεση από τη Μίλαν, με τον Βαγιέχο από τη Ρεάλ, τους νεαρούς Πορτογάλους Ζορντάο και Κριστοβάο, αλλά φυσικά και με τις αγορές των Ραούλ Χιμένες και Λεάντερ Ντέντονκερ.

Κόντρα στο ανανεωμένο και δυνατό σύνολο του Νούνο Σάντο, η Γουότφορντ του Χάβι Γκράθια θέλει φέτος να μη γλιστρήσει όπως το έκανε με την υποχώρηση στην 11η θέση της περσινής Premier League και η πορεία μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου θέλει ν' αποτελέσει έναν ακόμα σταθμό εξέλιξης. Λίρα εκατό μπορεί ν' αποδειχθεί η μεταγραφή του Ντάνι Γουέλμπεκ που μετακόμισε ελεύθερος από την Άρσεναλ στο «Vicarage Road», ενώ, διατέθηκαν τελικά τα 30 εκατομμύρια για τον Ισμαΐλα Σαρ, με την ελπίδα ο 21χρονος εξτρέμ από τη Σενεγάλη να αποδείξει πως καλά έκαναν στη νέα του ομάδα και επέμειναν...

Εξαιρετικά κινήθηκε το φετινό καλοκαίρι και η Έβερτον που πάντοτε θα παραμονεύει για την 8άδα ή για την υπέρβαση της εξασφάλισης ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα έκανε τρομερή κίνηση με την απόκτηση του Μόιζε Κεν για την επίθεση από τη Γιουβέντους, αγόρασε τον Αντέ Γκόμες που έκανε εξαιρετική χρονιά πέρυσι ως δανεικός και πλέον παραμένει στο «Γκούντισον Παρκ», ενώ, υπάρχει ακόμα ο Φαμπιάν Ντελφ στην εμπειρία του οποίου θέλει να βασιστεί ο σύλλογος, αλλά και ο Γιόνας Λεσλ για την εστία, αφήνοντας τη Χάντερσφιλντ που υποβιβάστηκε. Μαζί και με τον Ιγουόμπι για τα χαφ, τον Πρωταθλητή Κόσμου, Τζιμπρίλ Σιντιμπέ για τη δεξιά πλευρά της άμυνας και τον Γκμπαμέν ως «κόφτη», ναι μεν έλειψε μια προσθήκη στα στόπερ, αλλά το καλοκαίρι κύλησε πολύ θετικά...

Η Γουέστ Χαμ θέλει ν' αποκτήσει σταθερότητα και ξεκινάει με αυτό το στόχο, έχοντας απελευθερωθεί πλέον και από το βάσανο που ακούει στ' όνομα Μάρκο Αρναούτοβιτς. Όσο εξαιρετικός παίκτης κι αν είναι, έχει προβληματικό χαρακτήρα, ήθελε ξανά να φύγει με την πρώτη ευκαιρία αλλάζοντας συμπεριφορά απότομα και απέφερε 25 εκατομμύρια στα ταμεία των «σφυριών». Ρομπέρτο για την εστία, Πάμπλο Φορνάλς για να συνδέει κέντρο και επίθεση, αλλά και τον Σεμπαστιάν Αλέ από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης απέκτησαν οι Λονδρέζοι που κινήθηκαν αρκετά σωστά στο «παζάρι» του καλοκαιριού... Από κοντά και η Λέστερ που με τον Μπρένταν Ρότζερς κατάφερε να βρει μια ισορροπία και ν' αρχίσει να παίζει ξανά σε καλό ανταγωνιστικό επίπεδο. Ναι μεν έχασε τον Χάρι Μαγκουάιρ, εξασφάλισε όμως ποσό 80 εκατομμυρίων λιρών, αγόρασε τον Γιούρι Τίλεμανς από την παρουσία του οποίου ως δανεικό πέρυσι οι «αλεπούδες» έμειναν με τρομερή ικανοποίηση, ενώ, αποκτήθηκε και το ισπανικό «κανόνι», ονόματι Αγιόθε Πέρεθ. «Έσκασε» 18 εκατομμύρια την τελευταία ημέρα για τον Βέλγο χαφ της Σαμπντόρια, Ντένις Πρατ, η Πρωταθλήτρια του 2016, που όμως, μοιάζει πλέον ομάδα 10άδας και αν...

Ρεαλισμός, ιδρώτας και... κάθε βαθμός έχει σημασία στο σακούλι

Σε αυτή την κατηγορία μπαίνουν οι Μπράιτον, Κρίσταλ Πάλας, Σαουθάμπτον, Νιούκαστλ και Μπέρνλι... Οι «γλάροι» αφού κατάφεραν να σωθούν και να διατηρηθούν στο κορυφαίο επίπεδο του αγγλικού ποδοσφαίρου, αντικατέστησαν τον Κρις Χιούτον – που αποχώρησε με πολύ αρνητικό συντελεστή αποτελεσμάτων – με τον Γκρέιαμ Πότερ. Ο νέος κόουτς της ομάδας, συνεχίζει τα βήματα ανοδικής πορείας στην καριέρα του, αφού, μετά τις εντυπώσεις που κέρδισε με την Έστερσουντ, πέρυσι βρέθηκε στην Championship με τη Σουόνσι και πλέον έχει μια θέση στην Premier League!

Η Πάλας του Ρόι Χότζον, ταλαιπωρείται από την υπόθεση του Γουίλφριντ Ζαχά, τον οποίο θεωρεί τρομερά σημαντικό για τα πλάνα του ο κόουτς της ομάδας και δεν τον άφησε να φύγει ούτε το φετινό καλοκαίρι. Πρόσθεσε τρομερή ποιότητα και εμπειρία στα μετόπισθεν με τον Γκάρι Κέιχιλ που είχε μείνει ελεύθερος από την Τσέλσι έπειτα από αρκετά χρόνια επιτυχημένης θητείας. Πήρε και τον Αγιού για την επίθεση. Όπως και όλες οι υπόλοιπες ομάδες στη συγκεκριμένη κατηγορία ενόψει του νέου πρωταθλήματος της Premier League, είναι απαραίτητο να στηριχθεί στην έδρα της, αν και πέρυσι έκανε μεγάλα «μπαμ» στα γήπεδα των Γουλβς, Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι!

Η Σαουθάμπτον του Ραλφ Χάσενχουτλ παρέμεινε στο κορυφαίο επίπεδο με την ψυχή στο στόμα περιμένοντας μέχρι τέλους τα αποτελέσματα που ήθελε και κάνοντας κι εκείνη τη δουλειά της ώστε να βρίσκεται και τη νέα αγωνιστική περίοδο ανάμεσα στους κορυφαίους. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται πολλά για να επαναφέρει τη δυναμική που είχε πριν από λίγα χρόνια. Απέκτησε τους Ινγκς και Άνταμς για να βρει γκολ, αρκετά φιλόδοξη κίνηση με τα 15 εκατομμύρια στη Σταντάρ για τον Τζενεπό...

Η Μπέρνλι δεν κατάφερε να χαρεί και την μεγάλη επιστροφή της στην Ευρώπη την περασμένη σεζόν, βλέποντάς το περισσότερο ως ... ταλαιπωρία και λιγότερο ως τιμή και κίνητρο για να κάνει κάτι τρομερά αξιόλογο για να προσθέσει σπουδαίες αναμνήσεις στην ιστορία της. Το Turf Moor θα είναι πάντοτε ένα γήπεδο στο οποίο θα χρειάζεται τρομερή προσπάθεια για να περνούν όλες οι ομάδες, οι Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι το κατάλαβαν πολύ καλά πέρυσι. Ο Έντι Χάου ξέρει πως ξανά ο στόχος που τίθεται πριν και πάνω απ' όλα είναι η επιβίωση, όπως και η Νιούκαστλ της τρομερά προβληματικής κατάστασης.

Ο Στιβ Μπρους αποδέχθηκε την πρόταση που του έγινε από τον Μάικ Άσλεϊ, με τον Ράφα Μπενίτεθ ν' αποχωρεί για να ... ηρεμήσει το κεφάλι του και τους Βιερίρά και Αρτέτα να ρίχνουν άκυρο για να μη μπλέξουν με όλα όσα έχουν ακούσει για τις «καρακάξες». Χάθηκε και ο Πέρεθ που είχε βοηθήσει στην παραμονή στην κατηγορία, τα σύννεφα είναι κατάμαυρα γι' ακόμα μια σεζόν πάνω από το St. James' Park, ο κοσμος είναι... στα κάγκελα και μόνο καλό δεν κάνει όλο αυτό στον σύλλογο που είναι πολύ μακριά από τις παλιές, καλές του εποχές... Σκόρπισε ενθουσιασμό η μεγάλη επιστροφή του Άντι Κάρολ που όμως πρέπει ν' αποδείξει ότι είναι ακόμα σε θέση να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο και να βοηθήσει έπειτα από κακές σεζόν και τραυματισμούς, έγινε ρεκόρ με τον Ζοέλιντον για την επίθεση με τα 44 εκατομμύρια στη Χόφενχαϊμ, στηρίζονται πολλά στον Σεντ – Μαξιμίν στα εξτρέμ, που μετακινήθηκε από τη Νις έναντι 18 εκατομμυρίων...

Η Μπόρνμουθ, ναι μεν σώθηκε αρκετά άνετα την περασμένη αγωνιστική περίοδο, όμως, τερμάτισε στη χαμηλότερη θέση (14η) από τότε που βρίσκεται στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοφαίρου. Με μόλις τρεις νίκες από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο και μονάχα τη μια εξ αυτών εντός έδρας, οι «cherries» του Έντι Χάου ξέρουν ότι δεν μπορούν να πάνε πολλά πράγματα χειρότερα απ' όσα πήγαν λάθος πριν από λίγους μήνες. Ο Καλούμ Γουίλσον θα συνεχίσει να ηγείται της επίθεσης, αποκτήθηκε με δανεισμό και ο εξαιρετικός Χάρι Γουίλσον της Λίβερπουλ που πέρυσι έκανε μαγική σεζόν στη Ντέρμπι Κάουντι, διατηρήθηκε στην άμυνα ο Άκε, πωλήθηκε αλλά δεν θεωρείται και τόσο μεγάλη απώλεια – μέχρι αποδείξεως του εναντίου – ο Τάιρον Μινγκς με 20 εκατομμύρια λίρες στην Άστον Βίλα.

Το ... φρέσκο αίμα, η ενθουσιώδης Νόριτς και η Βίλα που γέμισε μεταγραφές

Νόριτς, Άστον Βίλα και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ είναι οι τρεις που προστέθηκαν στο παζλ της Premier League για τη νέα αγωνιστική περίοδο στη θέση των Χάντερσφιλντ, Φούλαμ και Κάρντιφ που υποβιβάστηκαν την περασμένη ποδοσφαιρική χρονιά. Μάλιστα, οι «terriers» υποβιβάστηκαν από Μάρτη μήνα (!), έξι αγωνιστικές πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος, ισοφαρίζοντας τη χειρότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Ήταν η Ντέρμπι Κάουντι που είχε πέσει κατηγορία με έξι ματς ν' απομένουν, στις 29 Μαρτίου του 2008, 11 χρόνια νωρίτερα... Στο θέμα μας όμως! Η Νόριτς, πέρυσι αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια στην Τσάμπιονσιπ, έδειξε να έχει το μέταλλο ν' ανταπεξέρχεται στα δύσκολα, να έχει πλάνο με τον Ντάνιελ Φάρκε στον πάγκο για να διορθώνει πράγματα κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων, σκοράρει πολύ, ξεχώρισε ο Φινλανδός φορ Τίμου Πούκι και τα «καναρίνια» σίγουρα δεν βρίσκονται ανάμεσα στα φαβορί για υποβιβασμό.

Από την πλευρά της, η Άστον Βίλα έχει αναδειχθεί σε... νέα Φούλαμ, ξοδεύοντας περισσότερα από 100 εκατομμύρια σε μεταγραφές όπως έκαναν πέρυσι οι «cottagers» και ευελπιστώντας να μην έχουν την τύχη των Λονδρέζων που τα έκαναν μαντάρα, είχαν τρεις διαφορετικούς προπονητές μέσα στη σεζόν 2018-2019 και εν τέλει αποχαιρέτησαν την Premier. Όσον αφορά τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ναι μεν έχουν γίνει προσεκτικές κινήσεις στο γενικότερο πλαίσιο του νεανικού ρόστερ και των παικτών που θέλουν ν' αποδείξουν πολλά μέσα από τη συμμετοχή τους στις «λεπίδες», ωστόσο, ίσως σε σύγκριση με τις Νόριτς και Άστον Βίλα να βρίσκεται ένα επίπεδο πιο κάτω για τις μάχες που αναμένονται στο κορυφαίο πρωτάθλημα...

Καλωσήρθε το VAR...

Η Premier League από την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 υποδέχεται το VAR! Την τεχνολογία που ελαχιστοποιεί τις σοβαρά λανθασμένες αποφάσεις των διαιτητών και που έχει προκαλέσει πολλά σχόλια και αρνητικές εντυπώσεις στον κόσμο ο οποίος θεωρεί ότι χάνεται τελείως το ρομαντικό στοιχείο του ποδοσφαίρου... Το κορυφαίο πρωτάθλημα είναι έτοιμο για το νέο μέτρο της τεχνολογίας με τόσα τεστ που έχουν σημειωθεί στις αναμετρήσεις της περασμένης ποδοσφαιρικής χρονιάς αλλά και φυσικά τα τεστ κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης διεξαγωγής αναμετρήσεων όπως συμβαίνει παραδοσιακά τα μεσημέρια του Σαββάτου με το κυρίως μενού κάθε αγωνιστικής.

Πολλά μικρά τιμ των τριών ατόμων θα είναι υπεύθυνα για κάθε παιχνίδι στις 38 «στροφές» του πρωταθλήματος, με το VAR να ελέγχεται τις στιγμές που θα σταματάει η ροή του ματς με τη μπάλα εκτός ορίων του αγωνιστικού χώρου και να μην υπάρχει παρέμβαση για κάθε σφύριγμα του διαιτητή. Απώτερος στόχος, είναι να μην υπάρχουν οι μεγάλες καθυστερήσεις, όπως αυτές που παρατηρήθηκαν στο Μουντιάλ της Ρωσίας το καλοκαίρι του 2018... Σε όλα τα γήπεδα, πλην των «Άνφιλντ» και «Ολντ Τράφορντ», οι οπαδοί θα μπορούν να βλέπουν στην οθόνη των φωτεινών πινάκων, τα ριπλέι που θα συμβουλεύεται και ο διαιτητής όταν αποφασίζει να δει και μόνος του την εκάστοτε φάση.

