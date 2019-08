Η Νιούκαστλ ολοκλήρωσε την απόκτηση του Κραφτ

Η Νιούκαστλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμιλ Κραφτ, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού στην Αμιάν από την Μπολόνια.

Ο γαλλικός σύλλογος είχε ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του, ωστόσο συμφώνησε για την πώλησή του στη Νιούκαστλ έναντι 5 εκατομμυρίων λιρών.

Ο 25χρονος δεξιός μπακ, που μετράει 20 συμμετοχές με την Εθνική Σουηδίας, υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών με τις «Καρακάξες».

— Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2019