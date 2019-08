Στη Γουότφορντ ο Γουέλμπεκ

Ο Άγγλος επιθετικός έπειτα από πέντε χρόνια έμεινε ελεύθερος από την Άρσεναλ, στην οποία δεν κατάφερε να διακριθεί λόγω και των αρκετών τραυματισμών που υπέστη.

Οι Κανονιέρηδες δεν ανανέωσαν το συμβόλαιό του, ο Γουέλμπεκ έμεινε ελεύθερος και υπέγραψε στη Γουότφορντ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του.

There's a new name on the list... pic.twitter.com/nSG5ohwS3G

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 7, 2019