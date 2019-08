Ο Φαν Ντάικ «έφαγε» ντρίμπλα, αλλά... δεν μετράει! (vid)

Το Community Shield της περασμένης Κυριακής κατέληξε στη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα, με την αρμάδα του Καταλανού κόουτς να κατακτά τον 5ο διαδοχικό τίτλο της σε εγχώρια διοργάνωση.

Βέβαια, βάσει κανονισμών της FA, το παιχνίδι αυτό δεν θεωρείται... επίσημο και υψηλού ανταγωνιστικού επιπέδου, πράγμα που δίνει πάτημα τον κόσμο της Λίβερπουλ αλλά και στον Ολλανδό αμυντικό να ισχυρίζεται ότι... η ντρίμπλα δεν έγινε ποτέ!

Από επίσημα χείλη αξιωματούχου της FA τονίζεται πως το Community Shield είναι ματς... δευτέρου βαθμού, συνεπώς τα στατιστικά δεν μετρούν και δεν μετράει και η κίτρινη κάρτα που πήρε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, στην πρώτη εφαρμογή του νέου κανονισμού.

| Gabriel Jesus is the first person to dribble past Virgil van Dijk since March of 2018. pic.twitter.com/vlndZal68x

