Κλοπ: «Μακάρι με τις γυναίκες να είχα την ευκολία του... Τζόι από τα Φιλαράκια»! (vid)

Ο Γερμανός κόουτς της Λίβερπουλ, όταν είναι χαλαρός, είναι πραγματική απόλαυση να τον ακούς ή να διαβάζεις τις συνεντεύξεις του.

Σε μια από αυτές στο ραδιόφωνο του BBC, θέλησε να αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο άρχισε να μαθαίνει Αγγλικά και γιατί οι Γερμανοί επιλέγουν μια συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά για ν' αρχίσουν να καταλαβαίνουν τη γλώσσα!

«Ήταν εύκολο να καταλάβεις τους διαλόγους από τα “Φιλαράκια”. Προσπαθείς να βλέπεις ταινίες και σειρές γιατί η διάλεκτος είναι κάπως διαφορετική και δεν είναι η ακριβής προφορά τις περισσότερες φορές. Το πιο εύκολο για τους Γερμανούς είναι να μάθουν αγγλικά μέσα από τη σειρά “Τα Φιλαράκια”. Είναι εύκολοι διάλογοι και τους καταλαβαίνεις εύκολα. Μπορείς να πιάσεις κάθε λέξη» είπε ο Kloppo, για να προσθέσει αναφορά με τον αγαπημένο του χαρακτήρα και αυτόν που ίσως βλέπει ορισμένες ομοιότητες:

«Ναι με τον Τζόι! Δυστυχώς είμαι λίγο πιο έξυπνος από τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, αλλά με τις γυναίκες μακάρι να είχα τη δική του άνεση και επιτυχία. How you doin'? Προφανώς και δεν ήταν τόσο εύκολα στη δική μου ζωή»!

"Maybe I'm a bit smarter than the Joey role, but my talk with girls was never as good as his"

Jurgen Klopp reveals he learnt English watching... Friends!

