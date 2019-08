Η Equipe αποκάλυψε ότι ο Φιλίπε Κουτίνιο θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άρσεναλ, αλλά φαίνεται ότι ενώ πέτυχε τον προορισμό μάλλον δεν πέτυχε την ομάδα. Το δημοσίευμα ενεργοποίησε διάφορα μίντια και από την Ισπανία αποκαλύφθηκε ότι η Μπαρτσελόνα έχει προτείνει τον Βραζιλιάνο σε διάφορες ομάδες της Premier League.

Futuro @Phil_Coutinho: El Barça lo está ofreciendo a varios clubes de la Premier.Fuentes del Arsenal: me descartan su llegada por tener cubierta su posición y su altisima ficha.El Tottenham es uno de los interesados,apurarán hasta el final Quedan 2 días @partidazocope @tjcope

— Helena Condis Edo (@HelenaCondis) August 6, 2019

Η Άρσεναλ, όμως έχει θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση αμυντικού και σύμφωνα με το Sky Sports η Τότεναμ θα είναι η επόμενη ομάδα του Κουτίνιο. Όλα δείχνουν ότι αρχικά θα πρόκειται για δανεισμό, ενώ αργότερα θα γίνουν γνωστές και περισσότερες λεπτομέρειες.

Spurs manager Mauricio Pochettino has phoned Barcelona's Philippe Coutinho in a bid to convince him to join the club.

The North London club are favourites to secure a last-minute loan deal for the Brazi playmaker, who is surplus to requirements at the Nou Camp.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 6, 2019