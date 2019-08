Η Γουλβς πήρε Νταντάσοφ και τον δάνεισε στην Πάσος Φερέιρα

Οι «Λύκοι» προχώρησαν στην απόκτηση του ταλαντούχου 20χρονου επιθετικού από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος πέρυσι πραγματοποίησε 27 εμφανίσεις και σκόραρε 4 φορές με την Εστορίλ. Η Γουλβς ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Νταντάσοφ, παραχωρώντας τον με τη μορφή δανεισμού για τη σεζόν 2019-2020 στην Πάσος Φερέιρα.

Another new Face! Welcome to Wolves, Renat Dadashov. #WelcomeDadashov

pic.twitter.com/za3sJ6cWa1

— Wolves (@Wolves) August 6, 2019