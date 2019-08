Ο Άγγλος μπακ της Μάντσεστερ Σίτι, με το σκορ στο 1-1, επέτρεψε στην ομάδα του να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν στα πέναλτι και να κατακτήσει το 5ο διαδοχικό τρόπαιο στις εγχώριες διοργανώσεις, αφού, οι «πολίτες» επιβλήθηκαν 5-4 της Λίβερπουλ από την άσπρη βούλα.

Η τρομερή απομάκρυνσή του στην ευκαιρία του Σαλάχ, με τον Γουόκερ να πετάγεται με ψαλίδι πάνω στη γραμμή, μεταφέρθηκε στο subbuteo και ιδού το αποτέλεσμα...

Highlight of the weekend has to be @kylewalker2's amazing clearance. pic.twitter.com/il1Qhw831X

— Subbuteo Online (@SubbuteoOnline) August 5, 2019