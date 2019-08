Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έκανε την τρίτη του μεταγραφή για το φετινό καλοκαίρι ως πρώτος κόουτς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μετά τα 50 εκατομμύρια για τον Άαρον Γουάν – Μπισάκα και τα 20 εκατ. για τον Ντάνιελ Τζέιμς, οι «κόκκινοι διάβολοι» έβγαλαν ξανά ένα πολύ μεγάλο ποσό από τα ταμεία τους για να ενισχυθούν. Στο κέντρο της άμυνας, η ανάγκη ήταν τεράστια για προσθήκη ποιότητας, εμπειρίας από το κορυφαίο πρωτάθλημα και ανθρώπου με τη σωστή νοοτροπία που θα μπορούσε να ταιριάξει με το σύνολο που έχει στα χέρια του και το οποίο προσπαθεί να προσαρμόσει σε συγκεκριμένα δεδομένα ο Σόλσκιερ.

Ο Μαγκουάιρ, κόστισε 80 εκατομμύρια λίρες. Έφτασε στο... +5 από τον Φαν Ντάικ. Και στην συντριπτική τους πλειοψηφία, οι απόψεις είναι τέτοιες που θεωρούν το ποσό τρομερά υπερβολικό. Κλοπή. Μεγάλο κέρδος της Λέστερ που κατάφερε να μη ρίξει σε καμία περίπτωση τις απαιτήσεις της και να πιέσει τη Γιουνάιτεντ που τελικά ενέδωσε και ικανοποίησε στο έπακρο τις αξιώσεις των «αλεπούδων» για να παραχωρήσουν τον ποδοσφαιριστή.

Πίσω στο 2014, η Χαλ ανακοίνωσε τον Χάρι Μαγκουάιρ και τον νυν Πρωταθλητή Ευρώπης με τη Λίβερπουλ, Άντι Ρόμπερτσον. Ο μεν Άγγλος αμυντικός ολοκλήρωσε μια απόλυτα επιτυχημένη θητεία στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (επί μια τριετία στην κορυφαία 11άδα του πρωταθλήματος) και ο Σκωτσέζος μπακ άφηνε τη Νταντί Γιουνάιτεντ στην πατρίδα του για να μεταπηδήσει στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Οι «τίγρεις», είχαν διαθέσει μόλις 5,35 εκατομμύρια λίρες και για τους δύο παίκτες! Έναν χρόνο νωρίτερα, ο Ντέιβιντ Μόγιες, όντας στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε διακρίνει τη δυναμική και το ταλέντο του Μαγκουάιρ και σκεφτόταν να τον αποκτήσει, με το κόστος του νυν διεθνή στόπερ να κυμαίνεται τότε στα 4 εκατομμύρια.

Εν έτει 2019, ο Μαγκουάιρ κόστισε 80 εκατομμύρια λίρες, έγινε ο ακριβότερος αμυντικός στον κόσμο, θα παίξει στην ομάδα που υποστηρίζει από μικρό παιδί, δηλώνει από τις πρώτες του στιγμές στο κλαμπ ενθουσιασμένος, μιλάει συνεχώς για τον ατμόσφαιρα που θέλει να ζήσει στο «Ολντ Τράφορντ» και στην οικογένειά του φωτογραφίζονται με φανέλες των «κόκκινων διαβόλων».

Από τα χρήματα του deal ανάμεσα στη Λέστερ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Χαλ θα πάρει 10 εκατομμύρια λίρες βάσει συμφωνητικού για ποσοστό μεταπώλησης και η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ δικαιούνται βάσει όρου που είχε θέσει κι εκείνη το 2014, κοντά στις 500.000 λίρες.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ θέλει να εκμεταλλευτεί τον πολύ καλό χειρισμό της μπάλας που επιδεικνύει ο Μαγκουάιρ με τα πόδια, αφού, σχεδιάζει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με παιχνίδι που θα ξεκινάει χαμηλά από τα πόδια των αμυντικών, που θα μπορούν με σιγουριά να κάνουν τις σωστές μεταβιβάσεις αλλά και να πετούν τις μακρινές μπαλιές.

Μονάχα δυο στόπερ είχαν περισσότερες επιτυχημένες μακρινές μεταβιβάσεις από το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «κόκκινων διαβόλων» στην περσινή Premier League, οι Τζόουνς και Σμόλινγκ είχαν λιγότερες από τις... μισές καλές μακρινές μπαλιές σε σχέση με τον νέο τους συμπαίκτη, ενώ, ο Λίντελεφ που πιθανότατα θα είναι ο παρτενέρ του Άγγλου, είχε μεγαλύτερο αρνητικό ποσοστό παρά θετικό...

Βάζοντάς τον σε σύγκριση με τους υπόλοιπους top-class αμυντικούς των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, με τους Φαν Ντάικ, Λαπόρτ, Σέρχιο Ράμος και Καλιντού Κουλιμπαλί σε αυτή τη λίστα, ο Χάρι Μαγκουάιρ υπολείπεται στα τάκλιν μονάχα από τον Σενεγαλέζο άσο της Νάπολι, είναι δεύτερος στις επιτυχημένες εναέριες μονομαχίες, κορυφαίος στις επεμβάσεις σε φάσεις των αντιπάλων και δεύτερος στις απομακρύνσεις της μπάλας.

Η πορεία του ήταν σταδιακά αναρριχώμενη, φροντίζοντας κάθε φορά σε κάθε του μεταγραφή ν' ανεβαίνει επίπεδο δίχως να πραγματοποιεί πισωγυρίσματα. Μάλιστα, η πρώτη του επαφή με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν πίσω στο 2011, όταν αντιμετωπίζοντας τη νυν ομάδα του στους τελικούς του FA Youth Cup, είχε... πετύχει αυτογκόλ για να γράψει το 2-2 και στον επαναληπτικό να ηττηθούν οι «λεπίδες» με σκορ 4-1 στο «Ολντ Τράφορντ». Τότε, είχε κοντραριστεί με τους Πογκμπά και Λίνγκαρντ, είχε υποστεί διάσειση, είχε δεχθεί τηλεφώνημα στο νοσοκομείο από τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον για να δεχθεί ευχές για ταχεία ανάρρωση με το ενδιαφέρον του θρυλικού πρώην προπονητή και φέτος, θα παίζει πλέον με την κόκκινη φανέλα.

Υπέγραψε για 6+1 χρόνια, κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, αφού από μικρός... πρόβαρε αυτή την εμφάνιση και στα 26 του, έπειτα από ένα εξαιρετικό Μουντιάλ στα γήπεδα της Ρωσίας και μια σεζόν στην οποία... έδειξε το stop στο κυνήγι τίτλου από τη Λίβερπουλ με δικό του γκολ στο «Άνφιλντ», πήρε το «5» του Ρίο Φέρντιναντ τον οποίο είχε πρότυπο για τη θέση στην οποία αγωνίζεται και συνεχίζει το ποδοσφαιρικό του ταξίδι. Αυτό το οποίο ξεκίνησε... από τα χαφ, έκανε πίσω βήματα για να βρεθεί στην τετράδα της άμυνας και πρόσθεσε τεράστιο βάρος στους ώμους του με την ταμπέλα του ακριβότερου αμυντικού στον κόσμο...

Ό,τι γράψει η ιστορία, θα φανεί στο χορτάρι και θα προστεθεί στο στόρι των μεταγραφών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που από το 2013 και μετά, όταν κατέκτησε το τελευταίο της πρωτάθλημα, έφτασε σε σύνολο τα 850 εκατομμύρια λίρες σε αγορές παικτών!

Looking forward to the next chapter of my career @ManUtd

The journey continues... pic.twitter.com/SaoJi9oaOS

— Harry Maguire (@HarryMaguire93) August 5, 2019