Ο Ρομέλου Λουκάκου δεν υπολογίζεται από τον Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ κι όλα έδειχναν ότι θα πήγαινε στη Γιουβέντους με αντάλλαγμα τον Πάουλο Ντιμπάλα, αλλά ο Αργεντίνος δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση του deal. Ετσι, αναμένεται να επιστρέψει δυναμικά στη διεκδίκηση του Βέλγου φορ η Ιντερ, της οποίας είναι ο βασικός στόχος από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο Αντόνιο Κόντε.

Κι όσο προσπαθούν σε Αγγλία και Ιταλία να μάθουν πώς θα κλείσει τελικά αυτή η υπόθεση, ο Λουκάκου είναι στις Βρυξέλλες, όπου φόρεσε ξανά τα χρώματα της Αντερλεχτ και πήγε να προπονηθεί, περιμένοντας κι αυτός νέα για το μέλλον του.

A man training with Anderlecht while he’s waiting for a move. One of those unexpected twists and turns. #mufc @hlnsport pic.twitter.com/SP4KFGmYYO

