Οι «κόκκινοι», έκαναν εξαιρετικές κινήσεις για τη θέση κάτω απ' τα γκολπόστ κι αφού έστειλαν τον Μινιολέ στη Μπριζ, με τον Βέλγο να ολοκληρώνει θητεία έξι ετών στο «Άνφιλντ», απέκτησαν τον Αντριάν με ελεύθερη μεταγραφή.

O 32χρονος πορτιέρε υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Πρωταθλητές Ευρώπης και ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας.

«Είμαι φιλόδοξος, θέλω νίκες, θέλω τίτλους και σκοπεύω από την πρώτη στιγμή να πιέσω αγωνιστικά και τον Άλισον για να γίνουμε μαζί καλύτεροι» είπε ο Αντριάν.

Welcome to the Reds, Adrian! #LFC pic.twitter.com/bAc2UNtTKI

— Liverpool FC (@LFC) August 5, 2019