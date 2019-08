Ο Αλγερινός εξτρέμ των «πολιτών», είχε ιδιαίτερα μεγάλη σεζόν που διήρκησε μέχρι... πριν από λίγο καιρό, αφού έκανε πορεία μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και θριάμβευσε με την εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Έπειτα, έκανε πολύ λίγες διακοπές, επέστρεψε στις προπονήσεις με τη Σίτι, όμως, παρά την επιθυμία του, δεν μπορούσε να παίξει στο Community Shield.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα εξήγησε το γιατί: «Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “κόουτς, θέλω να γυρίσω σε 10 μέρες γιατί θέλω να παίξω με τη Λίβερπουλ”. Του είπα φυσικά πως ήταν ευπρόσδεκτος και ήταν θετικό για την ομάδα αυτό. Όμως, δεν είχαμε τα φάρμακα που του είχαν δώσει οι γιατροί στην Αλγερία. Δεν ξέρουμε ακριβώς με ποια συνταγή τα είχε πάρει και θα ήταν ρίσκο για το αντι-ντόπινγκ κοντρόλ. Γι' αυτό δεν ήταν στην αποστολή. Ευελπιστούμε πως θα παίξει με τη Γουέστ Χαμ στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και μετά όλα θα είναι φυσιολογικά...».

"He could have played some minutes but we could not take a risk because the doctors did not have exactly the medicines."

