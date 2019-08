Στο Μάντσεστερ ο Μαγκουάιρ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή στη Γιουνάιτεντ (pic)

Ο Άγγλος διεθνής στόπερ της Λέστερ βρίσκεται στο Μάντσεστερ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τους «Κόκκινους Διαβόλους».

Ήδη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Λέστερ έναντι 80 εκατομμυρίων λιρών, κάτι που θα κάνει τη μετακίνηση του Μαγκουάιρ την πιο ακριβή για αμυντικό στην ιστορία.

Το πρωί της Κυριακής η κάμερα του SkySports «έπιασε» τον Μαγκουάιρ έξω από ξενοδοχείο του Μάντσεστερ, κάτι που σημαίνει ότι η ολοκλήρωση της απόκτησής του από τη Γιουνάιτεντ έχει μπει στην τελική της ευθεία.

Ο Μαγκουάιρ, ο οποίος μπήκε σε ένα τζιπ με κατεύθυνση το προπονητικό κέντρο της Γιουνάιτεντ όπου θα περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

Breaking: Harry Maguire has arrived in Manchester. He’s ready to undergo his medical and sign for five years. #MUFC [@FabrizioRomano] pic.twitter.com/2zaBshQtVe

— Dan Reports (@DanTosic) August 4, 2019