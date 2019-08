Ο Λουκάκου αποκάλυψε «μυστικά» της Γιουνάιτεντ και διέγραψε αμέσως το βίντεο (vid)

Ο Βέλγος επιθετικός ανέβασε ένα βίντεο στα social media με στατιστικά από τις ταχύτητες του ίδιου και των συμπαικτών του προκειμένου να αποδείξει ότι δεν είναι αργός.

Προφανώς, όμως, είτε κατάλαβε ότι έβγαλε «μυστικά» της Γιουνάιτεντ στη φόρα, είτε κάποιος από την ομάδα του είπε αμέσως να το κατεβάσει. Ο Λουκάκου το διέγραψε, αλλά ήταν πλέον αργά...

Lukaku deleting a tweet leaking the team's speed stats to prove he ain't slow is funny as heck pic.twitter.com/4cbxVGe1Uh

— James 'TGK' Bralant (@TGK_22) August 2, 2019