Η Εβερτον πήρε τον Γκμπαμίν για αντί-Γκουέγ

Ο Ιντρίσα Γκουέγ πωλήθηκε στην Παρί και περίπου με τα ίδια χρήματα (30 εκατ. ευρώ) η Εβερτον αγόρασε τον αντικαταστάτη του. Αυτός θα είναι ο Ζαν-Φιλίπ Γκμπαμίν, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Μάιντς. Ο 23χρονος αμυντικός μέσος από την Ακτή Ελεφαντοστού υπέγραψε για πέντε χρόνια και αποτελεί την τέταρτη μεταγραφή για τα Ζαχαρωτά (Αντρέ Γκόμες, Λεσλ, Ντελφ).

Jean-Philippe Gbamin has joined #EFC on a five-year deal from @1fsvmainz05 for an undisclosed fee.

Welcome, JP! ?

— Everton (@Everton) August 2, 2019