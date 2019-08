Ο Κρίστιαν Μπιέλικ ήταν ο πρωταγωνιστής της Τσάρλτον στην άνοδο στην Τσάμπιονσιπ, ωστόσο δεν επέστρεψε στην Αρσεναλ. Οι Λονδρέζοι αποφάσισαν να παραχωρήσουν τον 21χρονο διεθνή Πολωνό αμυντικό στη Ντέρμπι και να βάλουν στα ταμεία τους 10 εκατ. λίρες.

Krystian Bielik is a Ram!

The 21-year-old joins permanently from Arsenal after signing a five-year deal at Pride Park... #BielikIsARam

— Derby County (@dcfcofficial) August 2, 2019