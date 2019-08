Ανακοίνωσε και Νακάμπα η Αστον Βίλα

Η Βίλα πραγματοποίησε τη δωδέκατη μεταγραφή της για το φετινό καλοκαίρι και συνέχισε την ενίσχυση του ρόστερ της με την απόκτηση του Μάρβελους Νακάμπα.

Η αγγλική ομάδα δαπάνησε 12 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή του από την Κλαμπ Μπριζ και ανακοίνωσε τον 25χρονο μέσο από τη Ζιμπάμπουε, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2024.

I mean, he could only give one answer couldn't he...

Full interview https://t.co/3ldEmdNnGi#MarvelousWelcome #AVFC pic.twitter.com/PeWKiFcD21

— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 1, 2019