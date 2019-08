O Πέδρο έβαλε το γκολ του καλοκαιριού (vid)

Ναι, υπάρχει αυτό του Χάρι Κέιν. Δεν βλέπουμε συχνά γκολ από το κέντρο στο τελευταίο λεπτό του αγώνα με μία επαφή. Αλλά αυτό του Πέδρο στο φιλικό της Τσέλσι με την Σάλτσμπουργκ το βλέπεις και το ξαναβλέπεις και προσπαθείς να καταλάβεις πως εμπνεύστηκε μια τέτοια προσπάθεια.

Ο Ισπανός έκανε κίνηση φορ αλλά η μπάλα είχε αντίθετη πορεία με το σώμα του. Κι όμως ο Πέδρο αποφάσισε να τελειώσει την φάση με εναέριο τακουνάκι έχοντας αντίθετη φορά. Και το αποτέλεσμα ήταν μαγικό.

Οπως έγραψε και ο ίδιος στο twitter μετά το ματς «ένα γκολ που θα θυμάμαι για πάντα».

Pedro just scored this outrageous goal for Chelsea. Absolutely insane from the Spaniard. pic.twitter.com/dco2OO0XSB

— Football HQ (@FootbaII_HQ) July 31, 2019